Furto al mercato di Cellole: ruba la spesa e si dilegua tra la folla

Un uomo aveva appena finito di scegliere la frutta e la verdura da acquistare. Aveva riposto il tutto nelle buste, per permettere ai titolari del banco di pesare la merce. A quel punto, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe lasciato le buste nelle vicinanze del titolare del banco chiedendogli di attendere che prendesse altra verdura da acquistare e aggiungere alla spesa. Proprio in quel momento, approfittando di un momento di distrazione dei presenti, qualcuno si è impossessato delle buste svanendo nella folla. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, sabato 28 agosto, al mercato di Piazza Nassirya a Cellole.

Questione di pochi attimi e complice un gesto che passa inosservato agli occhi dei presenti. Nonostante l’ora di punta, infatti, nessuno è stato in grado di fornire dettagli ulteriori su quanto accaduto. In un primo momento si era anche ipotizzato un errore commesso da un cliente che, afferrando la propria spesa, poteva accidentalmente aver portato via anche quella della vittima. Invece pare che non si tratti del primo episodio di questo tipo che si verifica.

“Ho sentito i titolari del banco lamentare di aver subito anche in passato furti di questo tipo. Il valore della frutta e della verdura rubata può essere minimo, ma è in questi casi è il gesto che lascia sorpresi. Le persone approfittano della presenza di tanti clienti e della confusione. Per un certo periodo non siamo stati tranquilli perché spesso al mercato rubavano i portafogli, poi sono passati a rubare anche la spesa. In questo caso il cliente ancora non aveva pagato la spesa, ma i titolari hanno comunque subito un danno, soprattutto perché pare sia una cosa piuttosto frequente”, ha dichiarato una donna che ha assistito all’episodio.