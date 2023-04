Furto alla Reggia di Caserta, scatta l'indagine: i carabinieri recuperano pistarella dell'800

Aveva rubato una piastrella dal pavimento nella Sala delle Battaglie, sala ottocentesca della Reggia di Caserta, ma i carabinieri lo hanno seguito e arrestato. Si tratta di un turista 40enne. Un furto reale sventato in tempi record. "Sono soddisfatta perchè gli investimenti fatti in scurezza hanno dato buoni frutti, soprattutto grazie alla collaborazione con i carabinieri", spiega il direttore del museo Tiziana Maffei. "Questo è un segnale forte per chi pensa di danneggiare i beni cuturali", conclude.

La ricostruzione

Fra il 15 del 16 marzo 2023 le telecamere di sorveglianza della Reggia di Caserta installate lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali, riprendono la scena del furto.

L’uomo, un 42enne di Castel Volturno, entrato come visitatore solitario del palazzo reale,attraversa la porta d’ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, calpesta una mattonella decoesa dal pavimento. Ci pensa, ritorna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva il souvenir nascondendolo in una busta gialla per poi proseguire la visita.



Alla chiusura, il coordinatore del servizio di vigilanza del sito museale, durante il giro di controllo, si accorge del furto e avvisa la direttrice che informa i carabinieri della compagnia di Caserta: i militari effettuano i rilievi ed acquisiscono le immagini del sistema di videosorveglianza.Attraverso la visione del video, i militari dell’riescono a risalire all’identikit dell’ignoto autore. Scatta così la caccia all’uomo prima che la piastrella potesse finire sul mercato nero. L' indagine dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Caserta, nel giro di pochi giorni, è riuscita a identificare l’autore del furto.L’uomo, rintracciato e bloccato,ha subito una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stata trovata la preziosa piastrella che aveva catalogato e conservato all’interno di una busta in plastica.Il capitano Pietro Tribuzio, comandante della compagnia carabinieri di Caserta, ha potuto così riconsegnare, al direttore Tiziana Maffei, la piastrella recuperata che potrà così essere ricollocata nella meravigliosa sala ottocentesca.L’uomo, denunciato, dovrà rispondere del reato di furto di beni culturali.