Furto all'interno del bar dell'Asl Aversa Beffano la sorveglianza e fanno razzia

AVERSA - Furto all’interno della sede Asl di Aversa in via Santa Lucia. Un furto che desta scalpore soprattutto per il fatto che l’ingresso del complesso sanitario è presidiato dal personale dell’Asl. A farne le spese il bar CRES. Ignoti, la notte scorsa, nonostante fosse presente personale di vigilanza all’ingresso della struttura, sono entrati indisturbati. I malviventi hanno forzato una finestra portando via circa cinquecento euro in contanti oltre a bottiglie di spumante uova di Pasqua, dolciumi e altro per un danno complessivo di circa tremila euro. Ad un certo punto si saranno allarmati e sono scappati lasciando sul posto altra merce che avevano già preparato. Incredulo il gestore Raffaele Menale che ha sottolineato, oltre al fatto di non essere assicurato, di non riuscire a capire come possa essere stato possibile questo furto ai danni di un complesso sanitario al cui ingresso c’è un custode. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che hanno ricevuto la denuncia del gestore.

