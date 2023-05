Nella notte tra domenica e lunedì ad Aversa un altro furto è stato messo a segno ai danni di una scuola di Aversa, mentre un altro della farmacia "Pascarella" di piazza Vittorio Emanuele è saltato grazie all'allarme. Teatro dell'ennesimo raid il plesso "Giovanni Linguiti" del II circolo didattico cittadino, dove sono stati rubati due pc, messi a soqquadro uffici e aule e danneggiati alcuni vetri. Ieri l'attività didattica è stata sospesa, oggi la ripresa.

Oramai i furti ai danni delle scuole aversane non si contano più: 5 volte per il liceo classico "Domenico Cirillo" di via Corcione, 4 per la media "Giovanni Pascoli" di via Ovidio, 2 per il liceo pedagogico "Niccolò Jommelli" nella stessa via e altrettante per l'Ic "Gaetano Parente" di via Corcione. All'alberghiero "Rainulfo Drengot" di via Nobel, invece, è andata male ai topi di aule, arrestati dai carabinieri con in mano un notebook e poco meno di 60 euro sottratti da un distributore di merendine e bibite, dopo che erano stati sorpresi dal custode allertato dall'allarme.

APPROFONDIMENTI In scooter per festeggiare la vittoria di Nuzzo, neo consigliere finisce in ospedale Capua, al museo provinciale campano al via “Off City”, primo appuntamento della rassegna “Wine&Thecity” Elezioni comunali 2023, Emilio Nuzzo eletto sindaco di San Felice a Cancello al ballottaggio

Il sindaco Alfonso Golia che domenica aveva invitato gli aversani a scendere in piazza in una marcia silenziosa per chiedere una presenza più massiccia delle forze dell'ordine in tutto l'agro Aversano, ha annunciato per questa mattina un incontro con i dirigenti scolastici. Il primo cittadino ha anche rivelato di aver avuto contatti con la prefettura con l'obiettivo di tenere (l'auspicio è che si tenga ad Aversa per dare un segnale concreto) in tempi brevi una seduta del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico.

«L'escalation di furti e atti vandalici che si sta registrando in città - dice il consigliere comunale di opposizione Gianluca Golia del "Gruppo per Aversa" - indica quanto bisogno ci sia di maggiori controlli. Ciò che lascia basiti è il numero di episodi delinquenziali che quotidianamente si verificano in città, ai danni di auto, di beni comuni e delle scuole scolastici. Il nostro territorio, per una questione geografica, si trova a ridosso di aree del napoletano "calde" che, grazie ai rapidi collegamenti viari, i malintenzionati, arrivati in città, raggiungono in un baleno. Spero che presto si possa arrivare a un incremento serio del numero di unità delle forze dell'ordine in città così da svolgere ancora meglio il lavoro di controllo. Quello che sconcerta inoltre sono raid predatori anche ai danni delle scuole. Si arriva all'assurdo quando si sottraggono pc e strumentazioni per gli studenti. Da questo punto di vista, mi auguro che l'amministrazione, nel più breve tempo possibile, ponga in essere tutte quelle procedure mirate al controllo degli istituti scolastici, ad esempio potenziare la video sorveglianza grazie a fondi europei, al fine di evitare ulteriori furti».

Oltre all'amministrazione comunale, ad essere coinvolta è anche quella provinciale di Caserta, presieduta da Giorgio Magliocca, competente per le scuole superiori che ad Aversa sono numerose. A seguire in maniera particolare la situazione venutasi a creare ad Aversa è soprattutto la vicepresidente, l'aversana Olga Diana, la quale ha auspicato l'apertura di un tavolo di concertazione con le forze dell'ordine per cercare di organizzare una rete di controlli ad hoc. Diana ha anche sottolineato la necessità di trovare le somme per dotare gli edifici scolastici cittadini di impianti di videosorveglianza idonei.