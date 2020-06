I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa hanno individuato una panetteria, situata in una centralissima strada del comune di Casal di Principe, il cui titolare, da almeno tre anni, si sottraeva fraudolentemente al pagamento dell’energia tramite l’utilizzo di un ingegnoso meccanismo, costituito da un «teleruttore» ed un telecomando, medianti i quali riusciva ad abbattere di oltre l’80% la misurazione del consumo di energia elettrica. Il quarantenne esercente dell’attività è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per furto aggravato di energia elettrica. Il «teleruttore», il telecomando ed il cavo impiegati per il furto di energia sono stati sequestrati per i successivi accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA