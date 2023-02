Un furto per portare via un quadro in ferro battuto realizzato da un artigiano locale, raffigurante san Giuseppe Moscati e un ex voto raffigurante un cuore in argento. Questo il bottino portato via dalla parrocchia di San Nicola ad Aversa. «Ci sono stati – ha spiegato il parroco, don Pietro Paolo Pellegrino - tentativi di furto...cose di poco conto...l'ultimo c'è stato sabato sera subito dopo la messa vespertina e hanno preso un quadro artigianale raffigurante san Giuseppe Moscati in ferro battuto del maestro Generoso d'Aniello».