MADDALONI - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno intercettato, in via Ficucella un furgone il cui conducente, alla vista dei militari, ha accelerato repentinamente la marcia allontanandosi a forte velocità. A seguito di un breve inseguimento protrattosi sino a via dell'Industria, nel comune di Caserta, i due occupanti del mezzo in fuga lo hanno abbandonato, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

I carabinieri hanno subito accertato che il veicolo recuperato era stato oggetto di furto denunciato proprio qualche giorno prima presso la Stazione di Maddaloni. All’interno dello stesso sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere e vari tipi di liquori. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre la refurtiva è stata sottoposta a sequestro, in attesa di ulteriori indagini circa la provenienza e la proprietà.

