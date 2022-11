Furto nella centrale: 100mila euro di rame trafugati nella notte

Un ingente furto di rame è stato messo a segno ai danni della centrale idrovora di località Mazzafarro, impianto gestito dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. L'episodio è accaduto la notte di Halloween, ma è stato scoperto solo alla riapertura dell'impianto. Stando alle prime ricostruzioni operate dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti di rito, i ladri si sarebbero introdotti scavalcando la recinzione. Una volta entrati, hanno messo fuori uso il sistema di allarme ed hanno distrutto le telecamere a circuito chiuso dell'impianto di videosorveglianza. Hanno poi forzato i portoni in ferro e si sono portati all'interno delle camere di manovra. Qui hanno asportato le barre conduttrici di rame presenti nei quadri elettrici dell'alta tensione che alimenta le pompe. È stato un lavoro preciso, minuzioso, opera con ogni probabilità di una banda di professionisti. I danni arrecati all'impianto sono ingenti; stando alle prime stime, il valore è di poco più di centomila euro. I malviventi hanno asportato quasi tutte le barre in rame presenti nei quadri elettrici, rendendoli completamente inservibili e bloccando l'operatività dell'idrovora ed il sistema di videosorveglianza è stato tutto rimosso.



I vertici del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno sono corsi subito ai ripari. Già nella giornata di ieri il commissario straordinario dell'ente, Francesco Todisco, ha attivato gli interventi necessari a rimettere in funzione l'impianto. Si spera di riuscire a renderlo operativo nelle prossime ore. Inoltre, ha disposto il piantonamento dell'area sottesa alla centrale.





Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del furto. Le ricerche sono indirizzate verso le bande specializzate nel rubare e poi rivendere sul mercato nero il rame, un commercio molto fiorente e redditizio. Con gli inquirenti sta collaborando anche il personale del Consorzio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie. Non è la prima volta che i ladri prendono di mira infatti le centrali della bonifica. «Questo - spiega ancora il commissario straordinario Francesco Todisco - ci ha spinti a dare vita ad un piano di sostituzione delle barre di rame con un altro metallo conduttore meno nobile e non ricercato da parte dei ladri, anche perché questi atti pongono in pericolo la stessa popolazione residente nell'area. L'attività è in corso». Il furto ha fatto scattare l'allarme tra i residenti e le imprese agricole e zootecniche della zona, che vedono messi in pericolo i loro terreni e le abitazioni. L'impianto idrovoro Mazzafarro, con relativa canalizzazione, è stato realizzato negli anni Trenta. Il buon funzionamento della centrale è necessario però per la salvaguardia idrogeologica del vasto territorio che beneficia dell'opera di prosciugamento meccanico e prevenire futuri allagamenti in caso di precipitazioni abbondanti. Di qui i timori della popolazione.