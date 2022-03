Ha divelto un tombino dalla sede stradale scagliandolo e infrangendo la vetrina di un negozio di bigiotteria in via San Giovanni a Caserta, da cui poi ha asportato tre orologi. Ma nella fuga è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. È accaduto nella notte, protagonista un 42enne residente a Frignano, che la notte scorsa è venuto in «trasferta» nel capoluogo con l'intento di svaligiare qualche negozio in centro; ci ha provato prima con una gioielleria di piazza Vanvitelli, ma è scappato dopo che è suonato l'allarme.

APPROFONDIMENTI SALERNO Ladri in gioielleria ad Eboli: rubati gioielli per 16.000 euro LA CRIMINALITÀ Furto con destrezza in gioielleria: colpo da duemila euro a Salerno L'ARRESTO Caserta, furto in gioielleria: arrestato l'ultimo responsabile

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all'avente diritto. L'arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.