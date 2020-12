Un furto di cavi di rame e altro materiale è stato compiuto nel cantiere del Policlinico di Caserta, i cui lavori di costruzione sono fermi da quasi tre anni. Ad accorgersi che estranei erano entrati nel cantiere, sono state le guardie giurate della società che si occupa della vigilanza della struttura, che hanno allertato i carabinieri.

I militari hanno accertato il furto. I lavori del Policlinico dovrebbero ripartire nelle prossime settimane, non appena verrà firmato l'atto di transazione tra l'Università della Campania «Luigi Vanvitelli», proprietaria e committente dell'opera, «Condotte s.p.a», società esecutrice dei lavori, attualmente gestita da commissari perché in amministrazione straordinaria, ed il Ministero dello Sviluppo economico. La firma , necessaria per fare ripartire i lavori, doveva avvenire ad inizio ottobre ma è slittata per problemi di «Condotte s.p.a».

