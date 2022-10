Pizzeria gourmet Da Lionello, furto con scasso dopo la maxi bolletta

«Per la quarta volta mi vengono a rubare, per la quarta volta mi distruggono il locale, per la quarta volta ci sentiamo violentati» è lo sfogo su Facebook di Salvatore Lionello.

Il titolare della pizzeria gourmet Da Lionello di Succivo, nel casertano, ha denunciato di aver subito un furto con scasso. Ha allegato un video in cui ha mostrato le riprese dalle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si vedrebbero cinque individui, arrivati a bordo di una golf nera, introdursi nel locale, distruggendo saracinesca e vetrata, e portar via la cassa, mettendo a soqquadro la pizzeria.

«Siete venuti in cinque, avete fatto un danno di quasi 5 mila euro per rubare quello che c’era in cassa e il salvadanaio dei ragazzi, cioè praticamente nulla. Avete fatto solo un enorme danno a degli imprenditori che danno di che vivere a sedici famiglie» sono le parole di sconforto.

È il secondo sfogo del proprietario in poco più di una settimana. Il 19 ottobre aveva pubblicato sul suo profilo l'ultima bolletta ricevuta, che ammontava a quasi 12 mila euro. «Tra energia elettrica, Stato e ladri non so più come fare» commenta.



«Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Salvatore Lionello per il furto ed il periodo difficile che sta affrontando, lui come tanti altri imprenditori e commercianti» ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ricondividendo il video sui suoi canali social. «I furti sono in continuo aumento ad avvengono a danno di privati cittadini, di commercianti e negozianti, dei beni pubblici. Nessuno è al sicuro, il territorio è in balia di delinquenti e criminali. Per questo da tempo gridiamo a gran voce che serve un nuovo piano sicurezza. Più efficace e deciso: più agenti per le strade e una rete di videosorveglianza irrobustita».

«Alla salute dei ladri. Vi combatto così» dice il titolare su Facebook, allegando la foto di una sua pizza.