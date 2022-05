Condannato per furto e truffa a Prato: arrestato 57enne originario di Caserta

Dovrà scontare in carcere una pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione, più pagare una multa di oltre 2000 euro, un 57enne italiano, originario della provincia di Caserta ma da anni residente a Prato, raggiunto da un ordine di esecuzione di pene emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Prato che è stato eseguito ieri dai carabinieri della stazione di Prato.

APPROFONDIMENTI LATINA Vigile del fuoco ruba il telefono di un ventenne morto in un... LA CRIMINALITÀ Napoli, lo chalet del Molo Beverello svaligiato con il piccone:... LA RAPINA Ruba una borsetta e tenta di scappare: arrestato 43enne di Caivano

I reati contestati variano dalla rapina al furto, recentemente commessi tra Prato e Capannori dal 2020 al 2021, nonché una truffa risalente al 2009, ma per la quale la giustizia ha comunque presentato il conto all'interessato nonostante gli anni trascorsi. Tutti reati accreditagli sulla base delle investigazioni condotte dai carabinieri.

Contrariamente ad altre circostanze stavolta i militari non hanno dovuto faticare per rintracciare il catturando, visto che si trovava già ristretto agli arresti domiciliari - sempre per reati contro il patrimonio, ma diversi da quelli per i quali è stato arrestato - nella sua abitazione pratese gravato dal sistema di controllo del braccialetto elettronico.