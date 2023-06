Quando Caserta il 9 luglio 1994 accolse la seconda sessione del G7 dopo l'apertura dell'8 a Napoli, Silvio Berlusconi aveva vinto per la prima volta le elezioni politiche con la neo formazione di Forza Italia. La sera precedente, in occasione una cena riservata offerta dal prefetto di Napoli, il neo presidente del Consiglio, interloquendo con l'allora sindaco di Napoli Antonio Bassolino, con il presidente dell'assemblea regionale della Campania Giuseppe Venditto e della giunta Giovanni Grasso, accennò alle alleanze politiche del centro-sinistra in atto «destinate a finire», aprendo ai commensali la prospettiva di nuove alleanze. «Vi aspetto» concluse sornione brindando alle migliori fortune degli italiani. «Ricordo Silvio Berlusconi con simpatia» aggiunge Venditto. «Non era un settario, era un uomo della destra democratica impegnato sui temi delle libertà democratiche».

Ne fa memoria «Il mondo a Napoli» con l'introduzione storica di Michele Prisco, stampato nel novembre successivo dall'Editoriale Giorgio Mondadori. Da rileggere, tra gli altri contributi, «Una serata da favola», ossia quella del 9 luglio tratteggiata con policrome pennellate da Mario Bologna. Con tutto il rispetto per i Grandi del momento da Bill Klinton a Helmut Kohl, François Mitterand e Jacques Delors, da Jean Chrétien a Tomiichi Murayama e John Major, ma «Silvio Berlusconi mi colpì particolarmente per la cordialità e la concretezza - aggiunge Venditto - «con cui si trattenne con Boris Eltsin, aprendo un dialogo di grosse prospettive».

APPROFONDIMENTI Berlusconi, domani lutto nazionale Berlusconi e il «nuovo sogno italiano» Berlusconi, Pier Ferdinando Casini: «Tra noi legame oltre le liti. L’eredità? È già di Meloni»

Enzo Zuccaro - già addetto stampa della Soprintendenza ai Monumenti e oggi direttore del Museo archeologico del Sannio Caudino con sede a Montesarchio - racconta con dovizia di particolari lo sforzo organizzativo compiuto sotto la direzione del sovrintendente Gian Marco Jacobitti, iniziato sette mesi prima dell'evento. «Grazie al proficuo contatto con la collega Barbara, addetto stampa di Clinton - ricorda - ebbi modo di procedere ottimizzando i tempi e l'efficienza del servizio comunicazione e stampa».

Giovanna Petrenga - eletta in Forza Italia nel 2008 come qualificata esponente della società civile - legò il proprio nome insieme con quello di Annamaria Romano alla importante mostra sull'arte della seta, che riscosse successo di pubblico e di critica. Silvio e Veronica si soffermarono con particolare attenzione ad ammirare l'allestimento espositivo esprimendo entusiastico apprezzamento per l'iniziativa, raccolto come legittima gratificazione per il gran lavoro svolto.

L'atmosfera romantica della Reggia, creata con sapienti giochi di luce da Franco De Maria, uno dei maestri della fotografia preferiti da Michelangelo Antonioni, emozionò Bill ed Hillary, colti in un tenero abbraccio dinanzi alla cascata illuminata. Il facéto Silvio Berlusconi, testimone oculare, ebbe la battuta pronta: «Attenzione che stanotte aumentiamo la prole...». Per la verità, un po' tutti furono toccati emotivamente dal fascino del contesto artisticamente valorizzato. Quante signore con gli occhi umidi. I lucciconi agli occhi vennero a Bill Clinton dinanzi al gigantesco poster che il Servizio Volontariato Giovanile realizzò con la bella immagine del giovane sergente William Blyte, dalla chioma ondulata, che durante la seconda guerra mondiale aveva prestato servizio nel deposito jeep delle truppe alleate presso la Reggia. Rimpatriato dopo il conflitto, morì in un incidente stradale. Il figlio William (detto Bill) nacque di lì a breve. La foto era stata scoperta da Roberto Forlani, Capo del Servizio Volontariato Giovanile, interprete presso il Comando alleato. Il G7 a Caserta - patrocinato dal prefetto casertano Vittorio Iannelli, capo della segreteria di Oscar Luigi Scalfaro - nel 1996 fece registrare i primi positivi contraccolpi con un milione di visitatori alla Reggia.