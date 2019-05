CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 12:30

Bando rifiuti, c'è tensione tra i lavoratori di Ecocar Ambiente. E anche tra i rappresentanti sindacali. Non convince l'organigramma indicato nel capitolato di gara e destano perplessità i nuovi orari di lavoro. Nel testo pubblicato venerdì dal Comune di Caserta all'albo pretorio e sulla piattaforma della centrale di committenza Asmel si legge infatti che l'appalto è tarato su 180 lavoratori, vale a dire gli attuali 165 più altri quindici da assumere entro l'estate. Nel precedente bando, quello emanato in autunno e finito nel mirino della Dda, il personale programmato era invece di 170 unità.«Riscontriamo delle incongruenze fa notare il segretario della Cisl, Giuseppe Gravino tra le due schede tecniche e preoccupa il fatto che si preveda un incremento tra le figure apicali invece che tra gli operatori ecologici. Speriamo si tratti di un errore matematico, di una svista o di un refuso, in caso contrario dovranno spiegarci il criterio che ha dettato questa scelta, in virtù del fatto che è già da qualche anno che ripetiamo all'ente che c'è bisogno di incrementare alcune posizioni lavorative e non altre. Nello specifico quelle di chi concretamente svolge il lavoro di raccolta, pulizia e spazzamento sul territorio». Ma il problema secondo il sindacalista è soprattutto economico. «Ben venga un incremento delle unità di personale a patto che a questo incremento corrisponda la giusta copertura economica. In questo caso ci sono dieci unità in più rispetto al bando precedente mentre il valore del canone mensile è sempre lo stesso».