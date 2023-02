Nicola Gardini, presidente di Salani e docente di Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford, alle 10.30, sarà al liceo Giannone di Caserta per incontrare le classi I A, I B, I D e I F guidate dai docenti Di Vilio, Nozza, Montanaro e Casella.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Marina Campanile, ad introdurre l’incontro sarà la professoressa Daniela Borrelli, che in qualità di componente del direttivo Aicc di Terra di Lavoro porterà il saluto della presidente della delegazione locale, Maria Luisa Chirico, che ha patrocinato l’iniziativa.

Al centro del fecondo dibattito - tra contemporaneità e classicità - con gli studenti, il romanzo per ragazzi "Silvia e l’enigma della Sibilla" scritto da Gardini, che racconta il viaggio della tredicenne Silvia per le strade dell’antica Roma, in una storia che unisce mitologia e avventura. Un vecchio libro recuperato dal bidone della spazzatura catapulta Silvia e il suo amico Giulio nel vortice del tempo: tra incontri e prodigi, metamorfosi e scoperte, i due amici rinsalderanno ancora di più la loro amicizia. Ieri lo scrittore è stato alla biblioteca diocesana Tommaso D’Aquino di Piedimonte Matese per un confronto sulle sue pubblicazioni incontrando una rappresentanza del triennio del liceo scientifico Giannone di Caiazzo, insieme alla professoressa Cavallaro.