Strada chiusa e teatro Garibaldi aperto Si gira un film nel centro di S. Maria C. V.

S. MARIA C. V. - Temporanea chiusura di corso Garibaldi per le riprese del nuovo film di Gianfranco Gallo a Santa Maria Capua Vetere. Oggi, dalle ore 18 alle 20, il tratto di corso Garibaldi (compreso tra ex via Torre - attualmente via Martucci - e piazza Mazzini) resterà chiuso al traffico veicolare per consentire le riprese di alcune scene dell'opera dell'attore partenopeo Gianfranco Gallo, “Dodici Repliche”, proprio all'esterno dello storico gioiellino della città del Foro: il Teatro Garibaldi.

“Anche l'attore partenopeo – afferma l'amministrazione Mirra - come già accaduto ad altri artisti del calibro di Sergio Rubini ed Edoardo Bennato, si è "innamorato" del nostro Teatro Garibaldi individuato quindi quale location per la sua nuova pellicola”. Le riprese sono già iniziate da cinque giorni e finiranno la settimana prossima. Dunque, un altro tassello all'interno di quel percorso di valorizzazione del Teatro Garibaldi, avviato dall'amministrazione Mirra, che consente di conferire ad esso una maggiore visibilità. "Nonostante i teatri siano chiusi in questo periodo, noi come amministrazione – spiega Gerardo Di Vilio, consulente alle attività del Teatro Garibaldi dell'amministrazione Mirra - cerchiamo di aiutare il comparto concedendo il Teatro a titolo assolutamente gratuito. Inoltre, domani è la “Giornata mondiale del teatro” e noi come segno tangibile di vicinanza al settore, vogliamo dare in questo modo il nostro sostegno alla categoria che è ferma da più di un anno".