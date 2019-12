© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno sequestrato una cisterna interrata contenente oltre 12 mila litri di gasolio agricolo, trovata in un deposito di Santa Maria Capua Vetere ove veniva venduto gasolio per trazione agricola anche a soggetti privati non agricoltori che lo utilizzavano per le proprie autovetture, beneficiando pertanto illecitamente di una riduzione di prezzo per l'evasione di parte delle accise gravanti sul prodotto.Le Fiamme Gialle hanno scoperto il fornitore dopo aver fermato un automobilista che trasportava nel bagagliaio diverse taniche contenenti oltre. Si tratta di un prodotto che beneficia di un'accisa ridotta rispetto ai gasoli tradizionali (poiché destinato ad essere usato esclusivamente per alimentare mezzi agricoli) e per questo, prima della commercializzazione, viene trattato con un colorante che gli conferisce un caratteristico colore verde.I militari quindi hanno accertato la cessione «in nero» del gasolio rinvenuto nel corso del controllo su strada oltre l'irregolare tenuta dell'intero impianto contabile e sequestrato l'impianto e le attrezzature utilizzate per la sua cessione in frode. Segnalato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere il rappresentante legale della società fornitrice e l'acquirente del prodotto petrolifero.