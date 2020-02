Caserta: gasolio di contrabbando, bloccato un carico da 11 tonnellate

Nell'ambito del piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti una pattuglia su strada della Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta ha intercettato un carico di gasolio per autotrazione trasportato in evasione di imposta, sottoponendo a sequestro oltre 11 tonnellate di prodotto petrolifero, pari a circa 13.000 litri, e l'autocisterna utilizzata per il trasporto illecito. Denunciati all'autorità giudiziaria il conducente dell'automezzo e il rappresentante legale della società fornitrice del prodotto petrolifero. © RIPRODUZIONE RISERVATA