Il caso bullismo al Grande Fratello continua a provocare reazioni. L'avvocato Carmen Posillipo, presidente dell'associazione





Insulti ad Aida Nizar, bullismo e rissa sfiorata: «Ti prendo e t'attacco al muro» «Violenza di genere bullismo e mobbing: quanto successo nella casa del Grande Fratello non solo non è tollerabile ma passibile di provvedimento con ripercussioni penali», ha detto.

Lunedì 30 Aprile 2018, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 19:13

«Sos diritti» impegnata nella tutela delle donne e dei minori, nonché legale di- la miss di Macerata Campania, nel casertano, che fu picchiata dal suo ex compagno - esprime indignazione sul caso che sta scuotendo il mondo della tv.«Sono anni che manifestiamo contro la violenza, - aggiunge Posillipo - riconoscendolo come un male pernicioso e insidioso, un malessere che trova origine dall'educazione e dalla mentalità». «Quanto accaduto nel Grande Fratello - conclude l'avvocato - può avere ripercussioni ancora più gravi se si considera l'ampia diffusione di cui gode la trasmissione».Secondo Posillipo «la cosa più grave non è solo l'aggressione verbale e psicologica ai danni di una donnache in questi giorni si è verificata nella Casa». «È necessario un intervento inequivocabile, - suggerisce l'avvocato Posillipo -., che tra l'altro ho trovato al mio fianco nella battaglia a difesa di una vittima di violenza, è paladina dell'informazione e non può e non deve essere tollerante».