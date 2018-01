Mercoledì 31 Gennaio 2018, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 26 anni è stata scaricata in fin di vita davanti all'ospedale di Caserta intorno alle 13 di oggi. La ragazza è stata colpita all'addome da uno sparo. Attualmente è sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La giovane, di origini nordafricane, sarebbe residente nel Casertano. Sul caso indagano i carabinieri.Successivamente l'uomo che ha accompagnato la donna in ospedale si è presentato nello stesso presidio sanitario dove la ragazza è tuttora ricoverato. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica del ferimento.