Potrebbe essere ancora all’obitorio di Caserta il corpicino del piccolo David, morto dopo la nascita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano in circostanze che, per la Procura, andavano chiarite. Il 23 novembre, tre giorni dopo la tragedia, il pm Armando Bosso conferì l’incarico per l’esame sulla salma, esame «eseguito pochi giorni dopo» secondo l’avvocato Domenico schiavo, che rappresenta la mamma del bimbo Itohan Osadolor, nigeriana di trentasei anni, da quattordici anni in Italia. La donna ha partorito il suo secondo figlio il 20 novembre. «Fino al giorno prima andava tutto bene, almeno i medici del Sant’Anna così mi dicevano», ricorda Itohan. «Quando arrivai per partorire, l’ecografo mi disse che forse il bimbo dormiva per cui bisognava procedere con un cesareo». «Ero sola, confusa, iniziai ad avere paura quando i medici intorno a me aumentarono. Chiedevo cosa stesse succedendo, nessuno rispondeva. Solo dopo, mi dissero che il mio bambino era morto. Non mi spiegarono il perché. Per questo denunciai tutto in Questura. Da quel momento, però, non ho saputo più nulla, non ho mai avuto neanche il certificato di morte e, dopo otto mesi, quel che è peggio è che non so che fine abbia fatto il corpo di mio figlio al quale ad oggi non ho potuto dare una sepoltura». È drammatico il racconto di Itohan che aggiunge: «Vorrei solo dimenticare tutto, ma devo sapere la verità sulle ragioni della morte di mio figlio e poi avere almeno una tomba sulla quale piangere».La denuncia della donna indusse, come detto, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ad aprire un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Nei giorni immediatamente successivi il parto, la polizia giudiziaria ha sequestrato anche le cartelle cliniche e, secondo l’avvocato di Itohan, poco dopo l’autopsia è stata eseguita. Ma né il legale, né la donna hanno avuto notizie in merito. Anzi, per la precisione, l’avvocato afferma che «La relazione dei periti è stata depositata circa un mese fa, per cui bisogna solo ritirarla: lo farò domani stesso». Oggi, dunque, finalmente Itohan conoscerà le ragioni della morte prematura di suo figlio. Meglio tardi che mai. Ma la salma? Dall’ospedale di Caserta, il direttore generale Mario Ferrante chiarisce che «Tocca ai familiari reclamare il corpo dei loro cari».Insomma, forse Itohan non essendo a conoscenza della legge italiana credeva che sarebbero state le autorità a contattarla per restituirle il corpo del figlio, forse non è stata informata da chi avrebbe dovuto rappresentarla che per riavere il corpo del piccolo David doveva solo chiedere all’istituto di medicina legale. Eppure la sua storia ieri ha commosso tutti. Anche il consigliere regionale Emilio Borrelli ha raccolto l’appello della donna e chiesto che sulla vicenda venga fatta luce. Sta di fatto che le parti interessate sono state lente nella proceduta. A partire dal deposito della relazione autoptica, a dire dell’avvocato avvenuta solo un mese fa, vale a dire quasi sette mesi dopo il decesso. Tempi innegabilmente lunghi. Che comunque non spiegherebbero il motivo di un altrettanto lento iter per la restituzione della salma. Non c’è motivo, una volta eseguito l’esame irripetibile, di trattenerla in obitorio. Ora, il fatto che la vicenda sia balzata agli onori della cronaca, anche grazie all’appello di Borrelli, potrebbe accelerare il tutto. E Itohan, finalmente, conoscerà il perché della morte del suo bambino e potrà dargli una sepoltura.Come detto, la Procura indaga per omicidio colposo, ritenendo che potrebbero esserci state responsabilità mediche per quanto è successo. Sarà ciò che hanno scritto i medici legali nella loro perizia a stabilirlo. Per adesso, il pm procede contro ignoti.