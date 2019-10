CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 08:37

Omicidio, suicidio, fatalità? Ma soprattutto, chi è la donna ritrovata morta ieri alla foce del Garigliano? Aveva tra i trenta e i quarant'anni, i capelli neri, la pelle bianca. Il medico legale ha decretato la razza caucasica ma non è stato ancora in grado di lanciarsi in ipotesi sulla causa del decesso. Sul corpo, afferma chi lo ha visto non ci sono evidenti segni di violenze ma lo stato di decomposizione avanzato e la permanenza in acqua per più giorni potrebbero avere impedito, all'esaminatore, di trovare tracce di uno sparo o di una coltellata. Men che meno di contusioni in zone vitali.