Vanessa, l'influencer campana trovata morta a 23 anni: un giro di amicizie pericolose, la pista delle “trap house”

Con la sua avvenenza e le foto sexy aveva conquistato migliaia di followers tra Instagram e Ask. Una reginetta dei social che aspirava a palcoscenici più importanti. Ci provava in tutti i modi, dandosi una serie di nickname, da «half brasilian» e «bad girl», fino a Venuss, il nome di battaglia dei due profili ancora attivi su Instagram. Uno infantile, sul quale non interagivano che poche decine di followers, l’altro ormai da adulta, dove la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati