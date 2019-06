CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 15:00

Per tutti, al rione Tescione, aveva un disturbo post traumatico dovuto agli orrori della guerra. Orrori che non ha mai realmente vissuto, se non nella sua testa, popolata da mille sogni infranti e da picchi di ammonio, una sostanza che in carenza o in eccesso agisce in maniera devastante sul comportamento. Gianfranco Lamonica la mimetica la indossava tutti i giorni, anche ieri, quando ha brandito una pistola, poi rivelatasi finta, contro due baristi e contro la polizia. Ma la divisa dell'Esercito, in realtà, l'aveva indossata solo una volta quando, nel 1998, era stato militare di leva. Sognava, Gianfranco, scenari di guerra, imprese eroiche, teatri bellici in cui cimentarsi. E si era convinto d'esserci stato nei fronti caldi della terra, tanto da non parlare d'altro. Anche al rione Tescione dove era solito aggirarsi, spesso ubriaco, tutti credevano che fosse un militare in congedo. Gianfranco raccontava a tutti di quelle sue missioni all'estero, dell'esperienza in Afghanistan e a chi non ci credeva mostrava le foto. Immagini che lo ritraggono con la divisa camouflage simile a quella dell'Esercito italiano. Con l'elmetto, gli occhiali scuri, gli auricolari. In quelle foto, pubblicate anche su Facebook, lo si vede imbracciare potenti armi da guerra. Fucili, mitragliatrici. Ma era tutto finto. Era una messinscena della sua mente. Quelle immagini sono state scattate, presumibilmente, durante battute di softair, il gioco della guerra.