Gianluigi Lembo ad Aversa per una serata tutta “caprese” al circolo nazionale

Una serata con il mare in tavola e la musica dal "ritmo caprese" ha allietato gli ospiti del circolo nazionale di Aversa. Come si legge dalle pagine social della location food experience, a tavola si chiacchiera, ci si rilassa, si mangia ed il buon cibo e la buona musica non mancano. Ed è proprio quello che è successo giovedì 30 Marzo con il live di Gianluigi Lembo e l'Anema e Core Band, che hanno creato un binomio Aversa-Capri da ricordare per tutti i presenti.

La location nel centro storico di Aversa, in Via Roma, è stata protagonista di una cena spettacolo voluta dai “padroni di casa” Marco Varriale e Mirko Castellano, che per meglio presentare la loro cucina di mare hanno scelto di portare un live show di livello per il pubblico del circolo nazionale. Il menu della serata ha messo in primo piano i crostacei con antipasto di una insalatina di crostacei, per primo un risotto in bisca con la stessa materia prima, poi una zuppetta accostata ad una crema di ceci e con una delizia al limone per chiudere la cena dei presenti.

Lo show dopo cena ha ovviamente messo in luce l'anima da intrattenitore d'eccellenza di Lembo, che ha cantano classici come Volare, Reginella, 'O Sarracino, Felicità e tanti brani della tradizione napoletana. Nicola Diomaiuta è stato invece partner organizzativo per i Centri Narciso.