«Sono invalido, sono anziano e non so usare il computer. Come facevo a prenotare l'ingresso alla Reggia da solo? Voglio entrare nel parco come semplice cittadino di Caserta, posso farlo?». È solo uno dei tanti interrogativi a cui hanno dovuto far fronte i dipendenti della Reggia che, da oggi, regolano il flusso di entrata nel giardino reale di Caserta. Dopo quasi tre mesi di chiusura a causa delle regole di contenimento del Covid-19, la Reggia riapre al pubblico con l’attivazione della prenotazione online per gli ingressi al Giardino Inglese e Parco Reale, che al momento è possibile selezionare per le date che vanno da oggi fino al 15 di giugno 2020. Si entra a scaglioni di 30, ogni quarto d'ora.



Ultimo aggiornamento: 14:04

Davanti ai cancelli, i primi temerari appassionati del giardino reale. Ma c'è chi protesta. «Gli anziani, ad esempio, sono esclusi da questo meccanismo perchè non sanno utilizzare il web e il computer - sbotta un anziano - eppure i Borbone, nel loro testamento, hanno spiegato che il giardino doveva essere patrimonio dei cittadini Casertani, non certo solo di coloro che sanno usare il computer».