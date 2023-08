Gigi D'Alessio torna a Baia Domizia dopo il doppio sold out dell'anno scorso

Mancano ormai pochissime ore all'apertura ufficiale dei cancelli per accedere all'Arena dei Pini di Baia Domizia, prevista per le 19. Il calendario del Summer Festival prevede per questa sera il concerto di Gigi D'Alessio. Prima di lui, dopo la serata di apertura guidata da Nostalgia '90 che replicherà il prossimo 9 agosto, sono saliti sul palco dell'Arena dei Pini Mario Biondi e Geolier.

Gigi D'Alessio torna sul palco dell'Arena dei Pini registrando l'ennesimo sold out.

Un successo che conferma quello dello scorso anno, quando l'artista napoletano si esibì per due sere consecutive nella stessa location, ottenendo in entrambi i casi il tutto esaurito.

A dire il vero il tournée estiva Dove c’è Il Sole Tour sta ottenendo grandi risultati in tutte le località. A partire da luglio e fino a settembre infatti Gigi D'Alessio si esibirà in diverse località d’Italia.

Gigi D’Alessio poterà sul palco tutte le sue canzoni più amate. Un repertorio che vanta diversi brani di successo racchiusi in questi lunghi 30 anni di carriera. Si passerà da Non mollare mai a Il cammino dell’età, Mon amour, Quanti amori, Como suena el corazon, Non dirgli mai. Per concludere con alcune canzoni più recenti come La prima stella e Benvenuto amore, Noi due, L’ammore, Come me, Mentre a vita se ne va.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).