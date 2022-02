Gigi Finizio in concerto al teatro Lendi: doppio appuntamento per San Valentino

Dopo due anni torna l’attesissimo fuori abbonamento che ha segnato con enorme successo la storia recente del teatro Lendi in via Alessandro Volta 144.

Non è San Valentino senza lo spettacolo che celebra in musica la festa degli innamorati. Ancora una volta, per la gioia del pubblico, sarà l’artista Gigi Finizio a calcare il palcoscenico santarpinese in occasione della speciale ricorrenza.

Lo spettacolo, dal titolo «Intimità», è in programma domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022 con inizio alle ore 21:00.

Due serate di canzoni per omaggiare il sentimento dell’amore in compagnia di una delle più belle voci napoletane.

«Provo una grande emozione pensando all’attuale stagione che è impegnativa per tutte le norme di gestione e sicurezza da dover seguire. L’apertura del sipario a San Valentino, in quanto appuntamento fisso al Lendi da oltre dieci anni, è stato uno di quegli eventi che più mi è mancato durante lo stop a causa della pandemia. Ascoltare dal vivo lo straordinario repertorio di Gigi Finizio ha un sapore unico in giornate come queste. Avere avuto la possibilità di riorganizzare di nuovo il suo spettacolo, è stata un’ulteriore iniezione di fiducia» afferma Francesco Scarano, direttore del teatro Lendi.