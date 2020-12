Si chiama giocattolo sospeso ed è l'iniziativa benefica organizzata in vista del Natale da alcuni commercianti di Mondragone e dal parroco della chiesa di San Michele extra moenia don Paolo Marotta. Fino a 23 dicembre sarà possibile acquistare giocattoli ed altri semplici doni per i più piccini e lasciarli in appositi cesti predisposti da due negozi della città, Lanterne e Spettacolo e Giocherò. Il giorno di Santo Stefano tutti i giocattoli saranno raccolti dai volontari della parrocchia e consegnati ai bambini delle famiglie più bisognose e messe in difficoltà dalla crisi economica aggravata dall'epidemia da Sars-Cov-2,mentre un'agenzia di pubblicità del territorio si farà carico di organizzare uno spettacolo live sui propri profili social sempre destinato ai più piccini.

«In questi giorni di difficoltà, vogliamo donare un sorriso ed un momento di allegria e speriamo tanti giocattoli ai bambini, per far vivere a tutti la magia del Natale», spiegano i promotori dell'iniziativa.

