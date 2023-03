Giochi, «In nome della legalità» arriva a Maddaloni

Con il patrocinio morale del Comune e i saluti del sindaco, Andrea De Filippo, c'è stato il primo appuntamento dell’anno con In nome della legalità - l’evento ideato e promosso da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale - che è arrivato a Maddaloni, nella Sala Iorio della Biblioteca Comunale. «Questa volta ci siamo veramente - commenta Riccardo Pedrizzi, già presidente commissione Finanze e Tesoro (2001-2006) - l’esecutivo ha ravvisato la necessità di un riordino del settore, dando seguito al lavoro svolto da più parti nelle passate legislature. La nuova normativa appare ispirata alla salvaguardia dell’ordine pubblico, alla tutela della salute del giocatore ed al contrasto alla criminalità organizzata. Si afferma che non si può prescindere dal modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio. Un modo per ribadire, di fatto, la validità del sistema italiano con la sua riserva statale, le licenze di pubblica sicurezza e la disciplina dei vari aspetti del gioco».

Per arrivare, anche se non in tempi brevissimi, ad un vero riordino sarà fondamentale una forma di concertazione con gli enti locali, anche attraverso la Conferenza Unificata Stato-Regioni.

l tavolo dei relatori anche Pasquale De Lucia, direttore dell'ufficio dei Monopoli per la Regione Campania, per un intervento relativo ai controlli sul gioco da parte di ADM per assicurare la legalità.

L’incontro cade a poche settimane dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di Legge Delega per la riforma fiscale che, tra i vari articoli, prevede anche il riordino del settore dei giochi. Un comparto particolarmente strategico per il Paese con un gettito erariale che nel 2021 è stato di 8,4 miliardi di euro, con un aumento del 16,6% rispetto al 2020.