Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorano le condizioni (sebbene non sia ancora stato dimesso dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa) del malcapitato immigrato pakistano di 27 anni rimasto vittima di uno scherzo di cattivo gusto messo in atto da un collega di lavoro, un marocchino di 28 anni, che gli ha puntato il compressore nell'ano e gli ha provocato lacerazioni all'intestino che avranno strascichi a lungo termine.Lesioni talmente gravi che hanno convinto il magistrato incaricato ad ordinare l'arresto del magrebino che è detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa di quanto disporranno i giudici della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord.