Lo hanno seguito, probabilmente, fino a destinazione e, approfittando della zona poco frequentata lo hanno bloccato e rapinato degli oggetti preziosi che aveva con sé. Brutta avventura, venerdì pomeriggio, per un gioielliere della provincia di Napoli che, mentre si stava recando nel centro orafo Il Tarì, nella zona industriale di Marcianise Sud, è stato affiancato da una vettura con due persone a bordo ed è stato costretto a fermarsi.

Uno dei malviventi lo ha minacciato con una pistola intimando di consegnargli i preziosi che aveva con sé. Poi, passando alle maniere forti, lo ha colpito con il calcio dell'arma, dimostrando al malcapitato che se non lo avesse assecondato le conseguenze sarebbero potute essere più gravi.

Al gioielliere non è rimasto altro da fare che consegnare il pacchetto con i gioielli ai due che si sono, poi, dati alla fuga a bordo dell'auto guadagnando in breve tempo l'uscita dalla zona industriale. L'orefice, invece, è rimasto a terra ferito e molto spaventato per l'accaduto. Il bottino ammonta a poco più di tremila euro e, come si diceva, era costituito da gioielli che dovevano essere consegnati in un negozio del centro orafo Il Tarì. Nel giro di qualche minuto, alcune persone nelle auto di passaggio si sono fermate per soccorrere il malcapitato, mentre sono stati informati i carabinieri, ai quali l'uomo ha presentato regolare denuncia dell'accaduto. Nonostante il trauma, il gioielliere è riuscito anche a rilevare il numero di targa dell'auto usata dai delinquenti, che a un riscontro dei carabinieri è risultata rubata.

Sono subito partite le indagini dei militari della stazione di Marcianise, anche con l'aiuto delle telecamere (di cui l'area è fornita), con la testimonianza della persona rapinata e, probabilmente, anche di qualche testimone che, da lontano, ha assistito alla scena.

Quello di venerdì pomeriggio è il primo episodio che si verifica nell'area intorno alla cittadella dell'oro, anche perché il trasporto dei preziosi, sia dei venditori che degli acquirenti (tutti gioiellieri) avviene sempre attraverso ditte specializzate. Proprio Il Tarì, poi, è un luogo più che sicuro, grazie all'esperienza sviluppata nella gestione di sistemi di sicurezza. Proprio per questi motivi, la rapina portata a termine qualche giorno fa risulta alquanto anomala. L'ipotesi più plausibile è che si possa trattare di un'azione commissionata da altri o che il gioielliere sia stato preso di mira dai malviventi che lo hanno seguito per tutto il tragitto e sono passati all'azione nei pressi della cittadella dell'oro.