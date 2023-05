Questa sera la città di Capua si tinge di rosa e attende con entusiasmo la tappa del Giro d'Italia, in programma domani mattina. Il villaggio allestito in piazza Giovanni Paolo II sarà teatro principale della manifestazione: lì saranno attuate le procedure per la partenza dei girini, prevista per le 11. È festa in città, si prevede la partecipazione di tantissime persone e numerose autorità hanno anticipato la loro presenza nel villaggio rosa. Ieri mattina il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine, rappresentanze di Anas, Autostrade, Protezione civile e delegati di Rcs sport, organizzatrice della 106esima edizione del Giro d'Italia. I comuni attraversati dalla gara ciclistica, oltre Capua, sono Vitulazio, Pastorano, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Teano, Vairano Patenora e Presenzano.

Il prefetto ha impartito direttive per la pianificazione del dispositivo di vigilanza e degli interventi necessari a garantire i massimi livelli di security e safety, prevedendo anche la temporanea sospensione della circolazione su tutte le strade provinciali interessate al passaggio della corsa.

«È bello assistere all'entusiasmo in città e in provincia per la tappa che partirà da Capua - dice il sindaco Villani - siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto in piena sinergia con la Pro Loco. Dopo il successo registrato in occasione del Carnevale, ora, con la tappa del Giro d'Italia, abbiamo il sold-out in tutte le strutture ricettive della città e del territorio. Il Giro d'Italia, con la sua tappa più lunga è una grande vetrina per lo straordinario patrimonio storico, architettonico della città. Un patrimonio culturale di indiscutibile valore nazionale. Nel nostro centro storico ritroviamo gli esempi più significativi di tutte le stagioni dell'architettura meridionale ed europea».

Questa sera, dalle 19.30, in piazza dei Giudici farà tappa lo show della variopinta carovana al seguito del Giro, previsti spettacoli di animazione e intrattenimento. Nel quartier generale dalla Pro Loco si provvede agli ultimi ritocchi per gli allestimenti scenografici, tra cui spicca la mascotte realizzata da Pompeo Fabbiani, presidente dell'associazione carri allegorici, che con il fratello Marcello e con Andrea Rauso, quest'ultimo tra i maggiori sostenitori della tappa capuana, hanno diretto i lavori di posa degli arredi scenografici.

«Una gioia ma anche un'emozione forte per tutta Capua - dice Davide Del Pozzo, presidente della Pro Loco - è un'occasione preziosa per ricordare ancora una volta i tesori della nostra città: il Castello di Carlo V, la Reale Sala d'Armi, il Castello delle Pietre, la Basilica Benedettina. Accanto al patrimonio immobiliare è d'obbligo menzionare il Carnevale e il Sacco di Capua in programma a luglio. L'obiettivo è realizzare percorsi turistici che mirino a tenere vivo l'interesse per Capua durante tutto l'anno e a valorizzare non solo l'enorme patrimonio di immobili ma anche alcuni dei nostri prodotti tipici: il carciofo "capuanella", il melone capuaniello e il formaggio Capotempo. Il Giro è stata un'altra occasione di condivisione organizzativa con l'Amministrazione comunale». Le lezioni scolastiche oggi si concluderanno a mezzogiorno mentre domani ci sarà la chiusura totale ma ciò non ha impedito agli studenti di esprimere riflessioni sull'avvenimento. L'Istituto Tecnico "Giulio Cesare Falco", diretto dalla dirigente Angelina Lanna, attraverso le studentesse del sistema moda ha realizzato "Le borse in rosa del Falco", pochette con nastri in raso di seta intrecciati su un'armatura di tela e derivate e nobilitate con strass.