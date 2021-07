Caserta: giù dal balcone del sesto piano, muore l'ex magistrato Luigi Buonajuto

Volo mortale in centro a Caserta, ieri mattina, in via Volta dove si è consumata una tragedia che ha trovato epilogo nell'agghiacciante caduta dal balcone di uno stimato magistrato in pensione, Luigi Buonajuto. L'ex toga è precipiatata del suo appartamento situato al sesto piano di un edificio nella zona di via Ferrarecce che lo ha fatto piombare in fondo all'androne esterno del palazzo. Un volo che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati