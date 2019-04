CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via i lavori di costruzione della «Casa del Mare». Il cantiere si apre tra piazza del Popolo e il lungomare Camillo Federico, su un'area fino a qualche settimana fa destinata a ospitare i mezzi dei venditori ambulanti di panini. Il progetto è stato finanziato dal ministero degli Interni nel 2015 nell'ambito del piano operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo». L'obiettivo dell'intervento è la valorizzazione e la tutela del territorio e della fascia costiera in particolare.La «Casa del Mare» è destinata a diventare un centro di aggregazione giovanile. Servirà infatti a ospitare corsi di formazione e orientamento professionale, associazioni, studio e attuazione di progetti di rinaturalizzazione delle dune marine del vicino litorale. L'edificio su piazza del Popolo occuperà un'area di 675 metri quadrati; sarà costruito in legno lamellare, con una facciata continua verso sud per permettere una vista dall'interno della struttura verso il lungomare. All'esterno, le aree circostanti saranno risistemate con la realizzazione di giardini pubblici con panchine, aiuole ed una passeggiata coperta illuminata. L'intervento si coordina con quello previsto sul vicino arenile, finalizzato ad offrire un servizio di spiaggia attrezzata e dovrebbe ospitare un campo da beach volley con una tribuna di 53.60 metri quadrati, spogliatoi, servizi, docce e un punto di ristoro.