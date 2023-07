Rinforzi in arrivo per il giudice di pace di Aversa e, a seguire, anche per il tribunale di Napoli Nord, dove oggi mancano 300 amministrativi. Questo è il risultato che hanno conquistato, a fatica, dopo un incontro al Ministero della Giustizia, in via Arenula, il presidente del tribunale Pierluigi Picardi, il procuratore della Repubblica, Maria Antonietta Troncone, e il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli Nord, Gianluca Lauro.

APPROFONDIMENTI Via Alois: sottosuolo groviera Vaccheria, muro di cinta nel degrado Agenti aggrediti nel carcere Saporito di Aversa, l'ira del sindacato Sappe: «Ora basta»

Tutto era iniziato con denuncia di Lauro sulle criticità degli uffici giudiziari di Napoli Nord: «Esiste il male oltre il male - aveva detto la toga - la resa dello Stato di fronte alla sue stesse inefficienze». Il disagio era nato dopo il decreto del 12 luglio scorso del presidente del tribunale di Napoli Nord che prevedeva la sospensione delle udienze civili per mancanza di personale: si trattava di udienze davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord sospese dal 15 settembre fino al 31 ottobre prossimo. E così, il capo del Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi al Ministero della Giustizia, Gaetano Campo, ha incontrato Picardi, Troncone e Lauro.

«Nel corso dell'incontro i vertici dell'avvocatura e della magistratura di Napoli Nord - spiega Lauro - hanno spiegato la delicatezza e la complessità della situazione, soprattutto sotto l'aspetto dell'inadeguatezza della pianta organica nel circondario di Napoli Nord, adeguata a suo tempo con un carico zero e non sull'effettivo numero di utenti serviti, circa un milione, e sui reali flussi degli affari trattati, ad oggi tra i più elevati d'Italia. È stata, così, sottolineata l'enorme sproporzione di personale in servizio nei vari uffici giudiziari del distretto, in considerazione della quale Napoli Nord necessiterebbe di almeno ulteriori 300 addetti in aggiunta rispetto al numero irrisorio originariamente assegnato di soli 154 amministrativi di cui 4, addirittura ed inspiegabilmente, distaccati presso la Corte di Appello di Napoli».

Il dirigente del ministero ha mostrato sensibilità rispetto alle problematiche esposte e ha assicurato, riconoscendo alla vicenda carattere di urgenza, che sarà disposta l'assegnazione di nuove unità (assistenti e cancellieri) da destinare, in maniera permanente, all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord entro settembre. Il presidente Lauro, ha chiesto, dunque, al presidente Picardi, la revoca del decreto che sospende le udienze fino al 31 ottobre, in modo da riportare all'ordinario funzionamento l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord. Ha richiesto, ancora, che l'ufficio venga coadiuvato, attraverso l'impiego di amministrativi in servizio presso il Tribunale, nella pubblicazione degli oltre 16.000 provvedimenti giacenti. Il dirigente Campo ha, poi, precisato che in autunno sarà valutato e disposto un intervento di aumento della pianta organica del circondario del Tribunale di Napoli Nord.