Ecco la rassegna per il quarantesimo anniversario del Jazz Club Lennie

La rassegna per il quarantesimo anniversario del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa prosegue con un grande ospite internazionale. Questa sera alle 21, all'Auditorium Bianca d'Aponte di via Nobel, salirà sul palco il sassofonista statunitense Bobby Watson, accompagnato per l'occasione dal batterista napoletano Elio Coppola. A completare la formazione saranno il pianista e hammondista Antonio Caps e il bassista Antonio Napolitano, entrambi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati