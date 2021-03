Gli appuntamenti culturali a Caserta e in provincia

BENI CULTURALI

La Reggia di Caserta è chiusa al pubblico, ma mostra sui suoi canali social i lavori di restauro degli Appartamenti Reali, che proseguono senza sosta. Nel video condiviso sul web le immagini degli interventi conservativi delle cornici dei portelloni dell’ala ottocentesca, realizzati da Ganosis consorzio stabile. Nel dettaglio si segue l'applicazione della foglia d'oro.

FOOD

Monoporzioni da sogno e dolci da vetrina. I metodi ed i trucchi per la loro realizzazione si apprendono con il corso affidato al maestro Mario Di Costanzo dalla Scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Nella due giorni di lezioni in programma lunedì 22 e martedì 23 ci si soffermerà sulle varie tipologie di glassaggi a specchio.

MUSICA/1

A Sant’Arpino una piazzetta dedicata al musicista Ezio Bosso, scomparso l’estate scorsa. L’iniziativa è promossa da Elpidio Iorio, direttore della rassegna “Pulcinellamente”. L’inaugurazione, che avverrà domenica prossima, sarà preceduta da una serie di appuntamenti. Tra questi, il concerto “Grazie, Claudio!”, diretto da Bosso nel 2019 e da vedere domenica, dalle 17 e 30, sulle pagine Facebook della rassegna e del comune di Sant’Arpino.

MUSICA/2

“Vivo fest”, il festival casertano della musica d’autore, ci dà appuntamento domenica, dalle 21.00, con una diretta Facebook dedicata alle cantautrici Mariella Nava, Rossana Casale e Grazia Di Michele. In scaletta anche le interviste a Cristiana Verardo, vincitrice della sedicesima edizione del Premio Bianca D'Aponte, ed al cantautore napoletano Gnut.

RACCONTI MERAVIGLIOSI

Sul canale YouTube de “I racconti meravigliosi” c’è “Era ‘u tiemp ‘e Pasqua”. L’undicesima lettura tratta da “Fiabe e racconti popolari casertani” di Augusto Ferraiuolo è affidata ad Elena Luppino. Ad accompagnarne la voce le musiche originali di Luca Rossi.

SEMINARI

“Donne e sport: ruoli e sfide nella società di oggi” è il titolo del seminario previsto venerdì, dalle 18.00, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Campus Manzoni. Anche la campionessa olimpica Lucia Morico e l’arbitro della FIVB Dominga Lot tra le ospiti che daranno il proprio contributo alla giornata di studi, promossa dal dirigente scolastico Adele Vairo.

TELEVISIONE

C’è anche la cantante casertana Gaia Di Fusco tra gli allievi del serale di “Amici 20”, in onda da sabato. Nata a Mondragone, Gaia non è nuova ai talent televisivi: è stata una delle giovani protagoniste di “Io Canto”, nel 2013, e nel 2019 di “All Together Now”, dove è arrivata in finale.

VIDEO LETTURE

Al via “Una storia per te…in punta di dita”, ciclo di video letture ad alta voce e in lingua dei segni Italiana dedicate ai bambini. La rubrica è sul web, sulla pagina Facebook di Biblioteca Bene Comune, ed è curata da Abile Mente Onlus e Chiedilo alla Luna. Nel primo episodio si sfoglia l'albo illustrato da Beatrice Alemagna (edizione Topipittori), per provare a capire, tra splendide illustrazioni e dolcissimi testi, cos’è un bambino.

(per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

