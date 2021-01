ARTE

Sui canali social del Museo campano di Capua è da vedere «Arte svelata - Oltre l'ombra del tempo», docu-serie che narra della riscoperta e rinascita di opere dimenticate. La prima è la Madonna del Rosario o Sacra conversazione di Giovanni Cingeri, affidata alle sapienti mani dei restauratori della Ocra Restauri.

CELEBRAZIONI

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Museo Michelangelo di Caserta organizza «Dante in napoletano antico». Per partecipare come lettori (anche solo di una parte di un canto) ci si può candidare sul sito web del museo.

ESCURSIONI

Domenica 7, dalle 10.00, trekking sul monte Maggiore, tra antichi borghi abbandonati che conservano tutto il fascino della loro storia millenaria. A Giano Vetusto un'escursione tra stradine di campagna, chiese e giardini segreti con uliveti e castagneti secolari. Informazioni al numero 3922491813.

LIBRI

Il 3 febbraio, dalle 19.00, al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si presenta il libro “Crisi, disuguaglianze e povertà. Le iniquità del capitalismo, da Lehman Brothers alla Covid-19” di Francesco Schettino e Fabio Clementi. L’evento si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams.

MOSTRE/1

Spazi urbani, aree industriali dismesse, luoghi della natura negli scatti di Dario Apostoli, Luciano D’Inverno, Roberto Salgo, Franco Sortini e Francesca Della Toffola. La mostra fotografica “Territori del silenzio” è in streaming domenica 7 febbraio, dalle 19.00, sulla pagina Facebook del Palazzo delle Arti di Capodrise.

MOSTRE/2

Al Mac3 Museo d'Arte Contemporanea Città di Caserta si può visitare fino al 26 febbraio la mostra “Le identità ritrovate”. Curata da Veronica Cimmino e Massimo Sgroi, la collettiva ricostruisce le storie comuni del territorio. Ingresso gratuito.

MUSEI

Confermate le aperture dei siti archeologici e dei musei della direzione regionale Musei Campania. Accolgono i visitatori dal lunedì al venerdì i musei archeologici di Alife, Teano, Calatia a Maddaloni, e poi ancora il museo archeologico dell’antica Capua e l’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. Prenotazioni e biglietti online e presso i ticket point dei musei.

PASTICCERIA

La tradizione e l’innovazione della pasticceria napoletana nel corso dello chef Salvatore Tortora per la scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Due giorni, l’8 e il 9 febbraio, per apprendere tutti i segreti su pastiere, sfogliatelle, babà, zeppole. Spazio anche al Carnevale con le sue chiacchiere e il migliaccio.

SEMINARI

“Un ecosistema creativo e di ricerca per il made in Italy. La ricerca per l'intelligenza territoriale” è il seminario organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si terrà lunedì 8, dalle 10.00, sulla pagina Facebook Officina Vanvitelli.

TEATRO

Marina Cioppa legge “La janara era una persona umana” sulla pagina Facebook de “I racconti meravigliosi”, progetto di Augusto Ferraiuolo in collaborazione con Mutamenti/Teatro Civico 14 e con Brillante Massaro. Le musiche sono di Luca Rossi.

(per segnalazioni a questa rubrica scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA