Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

Venerdì 5, dalle 15 in diretta Facebook e YouTube, si terrà “Dialoghi con la Reggia di Caserta”. Al centro dell’incontro virtuale, la fruizione del contemporaneo con la rilettura della collezione Terrae Motus all’interno del percorso museale degli Appartamenti Reali e la possibilità per l’Istituto del Ministero della Cultura di essere centro di committenza artistica dando seguito alla prima edizione del concorso “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific growth”​.

Si è concluso “Il Grand Tour d’Italia”, il viaggio della Mozzarella di Bufala Campana DOP e della Pasta di Gragnano IGP. Mozzarella. La tappa finale da seguire sul web ci conduce a Sant’Agata dei due Golfi, dove lo chef Alfonso Iaccarino, ambasciatore della dieta mediterranea, nella cucina del suo “Don Alfonso 1890” propone un piatto dal gusto stellato: timballo di ziti di Gragnano con fonduta di Mozzarella DOP, funghi chiodini, salsa di timo e zeste di zenzero.

E’ affidato al maestro Piergiorgio Giorilli il corso sui grandi lievitati organizzato dalla Scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Dall’8 al 10 marzo, una tre giorni rivolta a cuochi, panettieri e pasticceri desiderosi di saperne di più sulla preparazione di colombe pasquali o pani speciali da ristorazione e da bakery.

Da prodotto di scarto a bene di valenza sociale. Gli agrumi della Reggia di Caserta sono diventati la Marmellata delle Regine. La dolce conserva, realizzata con le arance della Reggia di Caserta nel laboratorio Le Ghiottonerie di Casa Lorena della Cooperativa E.V.A. dalle donne che hanno affrontato il difficile percorso di affrancamento dalla violenza, è adesso in commercio.

Al via venerdì alle 17.00 con una diretta Facebook sulla pagina di Biblioteca Bene Comune, il ciclo di incontri con autore all'interno del progetto Biblioteca Bene Comune, sostenuto da Fondazione con il sud e dal Centro per il libro e la lettura. Bruno Arpaia presenterà il suo libro "Luis Sepúlveda. Il ribelle, il sognatore" (Guanda Editore), ritratto preciso e appassionato del grande scrittore recentemente scomparso.

Imparare come usare Facebook ed Instagram per il proprio lavoro. Un obiettivo che si può raggiungere con il corso a cura di Serena Cimino e Marina Mercaldo, promosso da “Capua luogo della lingua”. Gli incontri, da 60 minuti ciascuno, si svolgeranno online dal 16 marzo per 4 martedì sera consecutivi, dalle 21 alle 22. Per informazioni rivolgersi ai numeri 0823961622 – 3389993220.

La forza dell’acqua rappresentata da centottanta gocce in legno dipinte da quarantaquattro artisti della Campania e da cento studenti degli istituti d’arte. Nato da un’idea di Giuseppe Ottaiano, il progetto “Gocce d’acqua” era stato pensato come una mostra itinerante tra le bellezze campane, ma la pandemia ha costretto gli organizzatori a rivedere i piani: le opere sono al Duomo di Casertavecchia e saranno mostrate con dei video tra il 7 e l’8 marzo.

Sui propri canali social e su quello YouTube, il polistrumentista e compositore casertano Lello Petrarca presenta il suo web project “Lello Petrarca – One Man One Band”. E’ del 2 marzo la condivisione del secondo dei quattro brani previsti, “Fantastic Travel”, tra sonorità reggae e funk jazz e con un finale a sorpresa.

Da venerdì 5 il ciclo di seminari “Le città campane nel Medioevo”, organizzato dal Centro Interuniversitario per la Storia delle Città Campane nel Medioevo con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Su Google Meet, dalle 16.00, il professore Francesco Senatore parlerà delle “Gerarchie urbane in Campania fra XV e XVI secolo”.

Viaggio nella storia del teatro sulla pagina Facebook di “La Mansarda Teatro dell’Orco”, dov’è possibile guardare “Di maschera in maschera”, video attraverso cui Roberta Sandias racconta il "Progetto Atellana" attraverso le bellissime immagini della Bottega dell’attore e burattinaio Giancarlo Santelli, scomparso di recente. Le sue creazioni furono usate da Dario Fo, Macario ed Eduardo De Filippo

