Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

ASTRONOMIA

Quanto dura la vita di una stella? Come si svolge? E le stelle cadenti sono davvero stelle? A queste e ad altre domande troveremo risposta guardando “Vita da stella”, spettacolo in cupola digitale in programma domenica, dalle 21.30, al Planetario di Caserta. La prenotazione è obbligatoria.

DANZA

A Casagiove, nella Sala Mostre del Quartiere Militare Borbonico, domenica si chiude il sipario sulla rassegna “Nat'Arte” con...

