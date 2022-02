Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

CARDITELLO LOVE EDITION

Sabato e domenica alla Reggia di Carditello numerose attività per condividere altrettante emozioni nel weekend più romantico dell’anno. Nella proposta del Real Sito visite guidate, voli in mongolfiera, pic-nic nel bosco e per i bambini animazione teatrale, laboratori ludico creativi e passeggiate sui pony.

ESCURSIONI

Domenica si va alla scoperta del meno famoso fratello maggiore del Vesuvio: il vulcano di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati