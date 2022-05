Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI/1

Domenica (alle 19) ultimo appuntamento al Nostos Teatro di Aversa per “Sottocoperta”, la rassegna di teatro per l'infanzia curata da Il Teatro Nel Baule, con “Into the woods”, la storia de “La Finta Nonna”, un antenato della più celebre “Cappuccetto Rosso” in cui la bambina è capace di salvarsi da sé.

BAMBINI/2

Sabato alla libreria Che storia di Caserta è in programma la lettura a voce alta del libro “Filo magico” di Mac...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati