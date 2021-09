Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

CENA ASTRONOMICA

Evento singolare all’agriturismo I Cacciagalli di Teano, dove venerdì (dalle 19.30) è in programma, grazie alla collaborazione con Astromitaly, una serata che prevede cena, osservazione di stelle e pianeti al telescopio, e djset a cura di Nick Carosone.

LIBRI/1

La pandemia come occasione per ritrovare se stessi ed i propri ritmi. C’è tutto questo in “Rapsodia”, racconto a quattro mani, scritto da Ida Brancaccio e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati