Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

Tornano le Giornate FAI, l’evento dedicato alla scuola in edizione digitale. Fino al 13 marzo una settimana di dirette sui social affidate ai baby Ciceroni. Tra queste, sarà possibile seguire su Instagram il racconto della Reggia di Caserta, in calendario il giorno 12 alle 16.00, oppure quello dedicato al Belvedere di San Leucio, sabato alle 15.00.

Un corso che insegna a realizzare macarons e cupcakes dall’aspetto colorato e dal gusto ricercato. Promosso dalla scuola Dolce e Salato di Maddaloni, è in programma l’11 marzo. La lezione del maestro Aniello di Caprio sarà basata sulle masse montate per l’elaborazione dei dolci proposti.

Coreografi e videomaker sono invitati a partecipare al bando della quinta edizione di “New Dance Generation”, il contest della danza contemporanea della casertana ARB Dance Company. In palio due premi in denaro e la realizzazione di un progetto inedito di videodanza. Scadenza della prima fase di selezione il 31 marzo.

Come sarebbe un mondo senza cattiveria, in cui gli esseri umani potenzialmente aggressivi venissero prima individuati con uno screening prenatale e poi eliminati? Se lo chiede Tony Laudadio nel suo libro “Il blu delle rose”, pubblicato da NN editore. La presentazione il 10 marzo, dalle 19 e 30, sulla pagina Facebook “APS Pro Loco Real Sito San Leucio”. Presente anche, in qualità di moderatrice, la giornalista Nada Verdile.

Brillante Massaro legge "Comme rinte a nu curtiglio 'ncimme addò nuie", il nono de “I racconti meravigliosi”, progetto dell’antropologo Augusto Ferraiuolo in collaborazione con Mutamenti/Teatro Civico 14 e Matutae Teatro. Il video è disponibile su YouTube.

Un webinar gratuito sul cibo e le emozioni rivolto a genitori, educatori e a tutti coloro che si occupano di bambine e bambini. Si terrà il 14 marzo, dalle 18.00, sulla pagina Facebook della libreria casertana Che Storia. L’incontro è a cura della psicologa Marina Scappaticci, della biologa nutrizionista ed insegnante di kundalini yoga Carmen Colonna e della libraia Cinzia Crisci.

“Musei altrove: tra off e on line. L’esperienza di M9 Museo Novecento” è il titolo dell’appuntamento organizzato nell’ambito del ciclo di incontri “Voci dai musei” dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Protagonista del dialogo online, in prgramma giovedì dalle 10.00, Michelangela di Giacomo, curatrice di M9.

Martedì 9, dalle 15.00, il dottor Gennaro Celato terrà una lezione su “Il teatro nella tradizione antiquaria capuana tra Sei e Settecento” nell’ambito del progetto “Il mondo del teatro e dello spettacolo nella Campania antica” a cura di Cristina Pepe. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Testimonianze e racconti di vita teatrale con “La messa in scena”, ciclo di incontri sulla pagina Facebook del teatro Ricciardi. Giovedì, dalle 18.00, Dalia Coronato intervisterà l’attrice, regista e autrice Elena Bucci. Previsti interventi di Michele Brasilio e Marina Cioppa (compagnia Vulìe Teatro) e di Fabio Pisano (drammaturgo per Liberaimago).

