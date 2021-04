Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

FOOD/1

Arriva la nuova edizione italiana della guida Euro-Toques 2021, realizzata da Italia a Tavola. Nel volume enogastronomico dell'associazione europea dei cuochi è presente anche Franco Pepe, patron della pizzeria “Pepe in grani” di Caiazzo. La sua è stata definita dal Premio Pulizter Jonathan Gold la “pizza più buona del mondo”.

FOOD/2

La pandemia li ha chiusi, così i fratelli Daniele e Umberto de Matteo, “de Matteo alla Brace” a Maddaloni, hanno aperto una macelleria “digitale”. Una mossa vincente dei due giovanissimi imprenditori casertani che hanno dato vita ad uno shop online, il primo in Italia, per la vendita di filetti di canguro, zebra, struzzo e cervo. Spedizioni in tutta la penisola.

DANZA

Slitta al 7 aprile la scadenza del bando lanciato dalla compagnia casertana ARB Dance Company di Annamaria Di Maio. Per questa edizione interamente digitale di “New dance genaration”, il contest della danza contemporanea, ci si rivolge a giovani videomaker e coreografi. In palio premi in denaro e la possibilità di realizzare un progetto di videodanza.

LIBRI/1

Secondo appuntamento del ciclo di incontri con autore all'interno del progetto Biblioteca Bene Comune. Venerdì 9, dalle 16, in diretta Facebook sulla pagina di Biblioteca Bene Comune, si presenta "La lezione di Pietro Greco. Quando la divulgazione scientifica è un’arte” edito da LEFT. Dopo l'introduzione di Simona Maggiorelli interverranno Bruno Arpaia, Ferruccio Diozzi e Gianfranco Nappi. Coordinano Virginia Crovella e Pasquale Iorio.

LIBRI/2

Martedì 6, dalle 18 in diretta Facebook, la Cooperativa Sociale newHope presenta “Io sono Joy”, il potente libro testimonianza scritto da Mariapia Bonanate (Edizioni San Paolo). La giornalista e scrittrice Nadia Verdile modererà l’incontro con l’autrice e con Padre Pietro Lagnese, il prefetto Raffaele Ruberto, l’avvocato Giovanna Megna e Suor Rita Giaretta. Letture a cura di Dafne Rapuano e Francesco Maienza di Fabbrica Wojtyla.

REGGIA DI CASERTA

La Reggia di Caserta come luogo d’ispirazione per “23bassi”, studio di architettura di Milano, che ha deciso di dedicare uno dei taccuini della serie "Con la cultura si Scrive" alla Sala di Marte, negli Appartamenti Reali. La serie di taccuini coinvolge altre tre architetture in altrettante città italiane: Venezia (Palazzo Grimani), Torino (Chiesa dell'Immacolata Concezione) e Brindisi (Chiesa trecentesca di Santa Maria del Casale).

SCUOLE

La Provincia di Caserta lancia “SportAbility l’abilità dello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana”, progetto che si propone di diffondere tra i giovani la cultura della pratica sportiva e di una sana e corretta alimentazione. I destinatari saranno studenti di cinque Istituti Superiori di Terra di Lavoro, che risulteranno individuati, all’esito di una procedura selettiva, da parte di un’apposita Commissione.

SOLIDARIETÀ

L’associazione culturale giovanile Spazio Virale di Sant’Arpino aiuta i meno fortunati con un’estrazione di beneficenza, in programma la domenica di Pasqua. Sulla pagina social dell’associazione o nella parrocchia di Sant’Elpidio è possibile acquistare i biglietti. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas, mentre per due estratti ci saranno due uova di cioccolato.

TOUR VIRTUALE

Il primo virtual tour di “Turìst” ci conduce alla scoperta del Museo Provinciale di Capua per saperne di più sulle Matres, antiche sculture in tufo dedicate alla Dea dell'Aurora. Per i partecipanti previsto un codice sconto per l'acquisto della Turìstbox contenente una Mater Parade realizzata dall’artista Roberto Branco e una bottiglia di vino dell'azienda Vigne Chigi di Giuseppe Chillemi.

