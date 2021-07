Gli appuntamenti della settimana tra Caserta e provincia

BAMBINI A TEATRO

Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata, ma anche Lucilla, Sofia, Giovanna...Tutte aspettano il loro principe azzurro e, come in tutte le fiabe che si rispettino, prima o poi il principe azzurro arriva, ma ne è uno solo e di principesse ad aspettarlo ce ne sono troppe. Lo spettacolo “Dov’è finito il principe azzurro?” de Il teatro nel Baule va in scena venerdì alle 17.30 al Museo Campano di Capua e vede i bambini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati