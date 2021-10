Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

CAVALLI E CAVALIERI

La Reggia borbonica di Carditello è pronta ad ospitare “Cavalli & Cavalieri”, in programma domenica dalle 10. Lo spettacolo equestre, organizzato in collaborazione con il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, è dedicato ai cavalli della razza governativa di Persano. La parte conclusiva della manifestazione è affidata al Gruppo Squadroni, protagonista dell’entusiasmante carosello storico.

ESCURSIONI

Da venerdì a domenica nel Parco regionale del Matese si raduneranno i professionisti dell’accompagnamento turistico di Assoguide per il primo meeting nazionale. Per l’occasione venerdì, grazie alle associazioni del territorio Byblos e Cuore Sannita, ci sarà una visita guidata della cittadina di Piedimonte Matese. Due escursioni sono previste anche domenica mattina, a piedi e in canoa, nello splendido scenario del lago del Matese.

GIORNATE FAI

Numerosi gli appuntamenti in provincia per le Giornate FAI d’Autunno, in calendario sabato e domenica. A Caserta sarà eccezionalmente aperto il Sacrario ai caduti dell’aeronautica militare. Itinerari speciali anche a Capua, alla scoperta delle chiese longobarde e del campanile del Duomo. E ancora passeggiate tra piante secolari a Cesa, visite straordinarie ad Aversa ed al parco delle sorgenti Ferrarelle di Riardo.

LIBRI

A Caserta il gruppo di lettura del Ritrovo del lettore torna a riunirsi martedì, dalle 21. L’incontro, fissato nella sede dell'associazione Bianconiglio (a San Benedetto, in via Sant'Antonio) avrà come argomento di discussione il romanzo “Demian” di Herman Hesse, autore del celebre "Siddhartha".

MOSTRE

Si visita da martedì “Abitare i linguaggi”, la mostra che il museo Michelangelo dell’Itis Buonarroti, a Caserta, dedica ad Andrea Sparaco nel decennale della morte. A cura di Enzo Battarra, Lello Agretti, Antonio Rea, Pietro Di Lorenzo, l’allestimento è pensato come un percorso giocato sulla memoria personale e sul ricordo di quanto Andrea elaborò come artista, pensatore, politico, docente.

MUSICA

Nel cartellone di "Ripartiamo dal Teatro", la manifestazione che riporta sul palco gli artisti del territorio affiancandoli ad alcuni nomi importanti della scena italiana, mercoledì al teatro Comunale Parravano di Caserta c’è il quartetto capitanato dal musicista teramano Paolo di Sabatino. Ospite speciale del concerto, il cantante Mario Biondi.

REGGIA EXPRESS

Riparte domenica il treno storico Reggia Express. Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10.40. Per i viaggiatori è poi previsto un ticket scontato per visitare il Complesso vanvitelliano (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese).

STAND UP COMEDY

Il giovedì al Lithium Bistrot di Maddaloni sarà la serata della stand up comedy, con un susseguirsi di talentuosi comedians che si alterneranno sul palco. Per lo show di apertura di questa settimana, dalle 20.30, ci saranno Maurizio Capuano, Giovanni Pistone, Lavinia Luongo, Paolo Blasio, Bruno Interlandi e Leo Sorrentino.

TATTOO CONVENTION

Più di duecento tatuatori nazionali ed internazionali prenderanno parte alla quinta edizione della Caserta Tattoo Convention, da venerdì a domenica al polo fieristico di San Marco Evangelista. Una tre giorni in cui potersi tatuare e osservare da vicino le tecniche del tatuaggio. Non mancheranno spettacoli, contest, musica live e una zona ristoro.

