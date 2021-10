Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

FIERE

A Cellole è in programma sabato e domenica la prima edizione dell’evento "Agricoltura in fiera - Cellole agricola". In piazza Aldo Moro gli stand espositivi delle aziende enogastronomiche locali, una mostra fotografica ed un’area espositiva dei mezzi agricoli della storia di Cellole. Nella serata di domenica, sarà possibile degustare anche le antiche ricette del territorio.

LIBRI/1

Lunedì (ore 11) al Mondadori Bokstore di Santa Maria Capua Vetere si presenta "Quando la Commedia Diventa ... Divina" di Giacomo Visconti, accompagnato da letture dantesche di Fabrizio Colica. Un'occasione per presentare la Divina Commedia in un modo nuovo, alla portata di tutti, soprattutto dei ragazzi.

LIBRI/2

Mercoledì, dalle 16.50, Adolfo Villani presenta il libro “Massoneria, Liberalismo e Fascismo in Terra di Lavoro”. L’appuntamento è a Caserta, al civico 90 di via Roma.

LIBRI/3

Mercoledì Heddi Goodrich, autrice del libro “L’americana”, dialoga con Nicoletta Alaia a Capua, nella chiesa di San Salvatore a Corte. L’incontro, previsto alle 19, rientra nella rassegna “Terra di Madri, scrittrici a Capua”, un progetto Architempo, nell’àmbito di Capua il Luogo della Lingua festival.

MOSTRE

Fino al 6 novembre (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18) al Belvedere di San Leucio si può visitare "Lo spessore del tempo", personale di Sergio Vozza. Le opere dell’artista leuciano adottato da Venezia sono esposte nella Sala Ferdinando.

MUSICA/1

Lunedì la rassegna “Autunno Musicale 2021 - Suoni Luoghi d'Arte” torna al Museo archeologico di Calatia, a Maddaloni. In concerto, dalle 18, Laura Marzadori (violino) e Olaf John Laneri (pianoforte) con brani di Schubert, Beethoven e Grieg.

MUSICA/2

Fa tappa sabato allo Smav di Santa Maria a Vico il tour “Sono io live” di Wrongonyou. Gli attuali concerti del cantante prendono il nome da “Sono io”, il nuovo album di inediti uscito per Carosello Records dopo la partecipazione nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

TEATRO/1

Giovedì, alle 20, al teatro Comunale di Caserta “Costantino Parravano” va in scena "Matilda parole ribelli", spettacolo teatrale scritto da Francesca Nardi per l’adattamento e la regia di Rino Della Corte. Sul palco gli attori Angelica Greco e Gabriele Formato, accompagnati dalla tromba di Almerigo Pota.

TEATRO/2

Da venerdì a domenica Maria Amelia Monti e Marina Massironi portano in scena "Il Marito Invisibile" al teatro Comunale Parravano, a Caserta. Scritto e diretto da Edoardo Erba, lo spettacolo è un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione.

(Per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)