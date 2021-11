Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

ASTRONOMIA

Musica e astronomia una coppia impossibile? Non al planetario di Caserta. La dimostrazione arriva dallo spettacolo in cupola digitale “Armonia e musica nei cieli”, previsto giovedì alle 21.30. Dalle 21.00 sarà anche possibile visitare il percorso museale.

CINEMA

Martedì per l'appuntamento con il cineforum di Caserta Film Lab, Andrea Segre sarà al teatro don Bosco di Caserta per raccontare "Welcome Venice", il suo ultimo...

